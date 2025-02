Fanpage.it - Giulia De Lellis: “A Sanremo indosserei un abito corto, quest’anno ci sarò per supportare Tony Effe”

Leggi su Fanpage.it

Dea Fanpage.it racconta gli errori beauty del passato e parla degli ultimi trend da seguire. Su una possibile partecipazione arivela che sarà presente peril compagno e afferma: "Non ce la faccio a cantare in pubblico, per me il canto è una cosa intima. All'Ariston ci andrei con un