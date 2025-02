Puntomagazine.it - Giugliano, l’annoso e mal curato caso dei natali di Basile

Leggi su Puntomagazine.it

del Basile: Cronaca e disvelamento di un errore reiterato a cui occorre porre fine Da insegnante di lettere nata e vissuta in Campania da sempre ho ritenuto fondamentale lo studio, personale e nelle classi in cui via via ho avuto la fortuna di insegnare, dello scrittore nostro Giambattista Basile. La sua storia, il suo destino, la sua fortuna letteraria, mi hanno da sempre affascinato e da filologa ho da tempo condotto un personale studio di ricerca storica sull’autore- tra le altre opere- de ‘lo cunto de li cunti’ che notevole riconoscimento ha avuto grazie alla trasposizione cinematografica di Matteo Garrone. Fin dai tempi universitari il mio professore, l’esimio Pasquale Sabbatino, ha avuto modo di ricordare ai suoi studenti (ed io ho avuto la fortuna di esser tra questi) l’importanza della documentazione delle cose asserite, soprattutto in materia letteraria riferita ad anni particolari perché carenti di documentazioni dettagliate come quelli contemporanei.