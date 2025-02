Ilgiorno.it - Giro d’Italia. Cento giorni alla tappa

L’Italia intera si è accesa di rosa per festeggiare i 100dall’inizio dell’edizione numero 108 del, e Bormio, sede di arrivo di, e il suo comprensorio non potevano certo essere da meno. Il 28 maggio 2025 la località turistica valtellinese accoglierà l’arrivo della carovana, al termine della 17^. Non solo ciclismo, ma anche l’occasione per celebrare quella che tra poco meno di un anno sarà sede delle gare di sci alpino maschile e dello storico esordio dello sci alpinismo ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Nella località alpina, mecca degli amanti delle due ruote provenienti da tutto il mondo, oltre agli inconfondibili cerchi olimpici sono stati illuminati di rosa, colore che caratterizza il, la centralissima Piazza del Kuerc, cuore pulsante di Bormio con la sua chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, la Torre delle Ore e il Kuerc, e, poco distante dcentrale via Roma, il Mulino Salacrist.