Giovani Iperconnessi | L’Impatto Digitale sulle Relazioni Sociali

Mutamenti, valutazioni e metodi: Un’analisie il benessere deinell’era dell’one. La qualità delletra isembra essere in costante declino. Nonostante l’accesso immediato e globale ai social media, i dati rivelano che un numero crescente di adolescenti fatica a mantenere legami profondi e significativi con gli altri. Uno studio recente, “Mutamenti, Valutazioni e Metodi”, ha così esaminato i cambiamenti nelle dinamichedei.ledeicityrumors.it foto AnsaQuesto studio ha sollevato preoccupazioni circa la scarsa qualità delleinterpersonali, la bassa fiducia relazionale edi fenomeni come il cyberbullismo e il bullismo tradizionale. In particolare, è emerso che circa un giovane su cinque non vede i propri amici più di una volta alla settimana, suggerendo una crescente solitudine e disconnessione sociale.