Giovani crollo al Sud | oltre 730mila in meno in 10 anni -147%

Il numero deipresenti in Italia e’ crollato. Negli ultimi dieci, la popolazione italiana nella fascia di eta’ tra i 15 e i 34e’ diminuita di quasi 750mila unità, pari al -5,8 per cento. Nel 2014 avevamo poco piu’ di 12,8 milioni di; nel 2024 ci troviamo condi 12,1 milioni. A dirlo e’ l‘Ufficio studi della Cgia. E spiega: questa contrazione ha colpito il Centro (-4,9 per cento) e, in particolare, il Mezzogiorno, con una riduzione allarmante del -14,7 per cento, toccando punte negative del 25,4 nella provincia del Sud Sardegna, del 23,4 a Oristano e del 21,5 a Isernia. Al Nord, invece, il saldo di quasi tutte le regioni e’ preceduto dal segno piu’. Le previsioni, tuttavia, non sono affatto rassicuranti: la denatalita’ continuera’ a fare sentire i suoi effetti negativi in tutto il Paese.