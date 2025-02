Feedpress.me - Giovane di Favignana in fin di vita, Salvatore Sinagra pestato a sangue a Lanzarote. Il padre: “Ha il cranio spaccato”

Leggi su Feedpress.me

Un banale diverbio in un locale die poco dopo, mentre il trentennefumava una sigaretta davanti al bar, forse dimentico di quello che era appena accaduto, è statosenza una ragione. Adesso si trova in coma in un ospedale di Las Palmas, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico alla testa per ridurre un vasto ematoma causato, probabilmente, da una spranga.