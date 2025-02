Ilfattoquotidiano.it - Giornalisti e personaggi della società civile spiati via Whatsapp da uno Spyware israeliano. Anche Cancellato, direttore di Fanpage.it

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unoche ha preso il pieno controllo dei dispositivi di un centinaio di utenti, via, senza nemmeno che ci fosse un link da cliccare, ma tramite un pdf inviato su chat di gruppo. La vicenda è raccontata dal Guardian: loin questione si chiama Graphite, è realizzato da Paragon Solutions, azienda israeliana di software di hacking fondata dall’ex primo ministro Ehud Barak, e oggi passata nelle mani di un fondo americano, che ha “35 clienti governativi”. Tutti Paesi democratici che – secondo quanto rivelato da fonti al giornale britannico – non erano “stati precedentemente accusati di abuso di”. Paragonato per le sue capacità alloPegasus di NSO Group, nel momento in cui “entra” nel dispositivo, Graphite ha accesso totale al telefono, ed è in grado di leggere i messaggi inviati tramite applicazioni crittografate comee Signal.