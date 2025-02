.com - GIORGIA: a grande richiesta raddoppiano le date di Roma e Siracusa

Dopo uno straordinario 2024, che l’ha vista protagonista tra musica, tv e cinema,si prepara a incantare nuovamente il suo pubblico con un 2025 ricco di appuntamenti imperdibili.L’artista, in gara al Festival di Sanremo con il brano “LA CURA PER ME“, quest’estate tornerà live in tre location uniche per festeggiare i 30 anni di “Come saprei”, brano iconico con cui nel 1995 vinse proprio il Festival.A sole 72 ore dall’apertura delle prevendite, aledi! Si aggiungono infatti un secondo appuntamento alle Terme di Caracalla ail 14 giugno e un secondo appuntamento al Teatro Greco diil 26 luglio.13 GIUGNO TERME DI CARACALLA di14 GIUGNO TERME DI CARACALLA di– NUOVA DATA25 LUGLIO TEATRO GRECO di26 LUGLIO TEATRO GRECO di– NUOVA DATA16 SETTEMBRE REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone“LA CURA PER ME“, scritto da Blanco e Michelangelo insieme ae prodotto da Michelangelo, è disponibile in pre-save e pre-add nella versione digitale e in pre-order nell’esclusiva versione fisica 45 giri.