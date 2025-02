Quotidiano.net - Giorgi e la malattia: "Spero in un miracolo"

A sorpresa, nella notte di giovedì, l’attrice Eleonora(foto) è intervenuta nel corso del programma radiofonico I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Arduini avrebbe voluto solo salutare l’attrice e amica, rivolgendole un messaggio di vicinanza, ma lei si è invece detta disponibile a parlare e ha raccontato come vive questo periodo complesso della sua esistenza, in cui lotta contro un tumore al pancreas. "Mi fate tanta compagnia, poi vi immaginerete in questo frangente della mia vita", ha detto l’attrice, che è apparsa, come spesso è avvenuto in questo ultimo anno, serena rispetto alla sua condizione. Eleonoraè infatti in cura per un tumore al pancreas, ma le terapie non hanno riscosso particolare successo. "Tengo duro, sono piena d’amore" ha aggiunto, "e guardo tutto da molto vicino".