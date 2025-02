Giorgetti preoccupato per dazi Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.32 Isu Canada,Messico, Cina e quelli annunciati all'Unione europea dal presidente degli Usa,, preoccupano. Questa la posizione del ministro dell' Economia e delle Finanze,. Isono una misura che "preoccupa. E' già accaduto in passato, lo ha fatto anche l'amministrazione Biden. Sono utilizzati come strumento di politica industriale da parte degli Usa per riportare delle produzioni negli Usa".Poi sul debito italiano: "Il problema è che paghiamo 90 mld di interessi all'anno. Lo scopo è di abbassare lo spread".