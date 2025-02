Inter-news.it - Gimenez a un passo dal Milan? Ma una certezza verso l’Inter

Leggi su Inter-news.it

Santiagoè il calciatore scelto dalper sopperire alla scarsa capacità di finalizzare le occasioni offensive create nel corso della stagione: il messicano potrebbe arrivare a ridosso del derby contro.IL PUNTO – Santiagosta per approdare al, il quale rischia però di ritrovarsi con il solo Tammy Abraham, e un Alvaro Morata con le valigie già fatte, in vista del terzo derby stagionale contro. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, l’arrivo del messicano sbloccherà la cessione dell’iberico al Galatasaray, soluzione ritenuta ideale dalle parti in assenza di un feeling costituitosi tra calciatore e società rossonera in questi 6 mesi.pronto a sbarcare ao: ma per-Inter non vi sono dubbiLA SITUAZIONE – Contro, in occasione del match di domani 2 febbraio, i rossoneri si troveranno dunque con pochissime soluzioni offensive da poter adottare in corso d’opera.