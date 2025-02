Gamberorosso.it - Giappone-Italia 1-0: sul cibo simili per passione, ma sulla consapevolezza non c'è partita

Parlando con l’ambasciatore dela Roma, una quindicina di anni fa, mi disse che l’e il suo Paese hanno un approccio simile al: entrambi puntanoqualità,freschezza e sull’importanza degli ingredienti. Oggi, di ritorno da un viaggio in, quell’immagine è diventata un po’ sfumata. Viaggio a Tokyo: l'impatto colL’impatto con il– tutti i tipi di mangiare, dal supermercato ai ristoranti, dalle trattorie o pub o izakaya che dir si voglia, dalle case e dai mercati agli street food – è impressionante per chi scenda all’aeroporto di Tokyo e si immerga per la prima volta in quel mondo. Davvero, per chi sia minimamente appassionato diè come entrare in un paradiso; per chi ha un rapporto “normale” con il mangiare è comunque un incredibile carosello di colori, sapori, di forme e di “soluzioni” dalle cotture al packaging.