Germania, video AfD in stile Star Wars contro 'Darth Merz'

“La giornata di oggi lo ha dimostrato: l’impero è finito“. Lo ha scritto la leader e candidata cancelliera del’AfD, Alice Weidel, in un messaggio su X, allegato ad unsulla falsa riga di– Guerre Stellari dove una serie di avversari politici diventano dei personaggi della saga creata da George Lucas. Nel, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, il leader della Cdu diventa, mentre l’ex cancelliera, Angela Merkel (che aveva criticato il voto congiunto tra Cdu-Csu e l’AfD), è ‘l’imperatrice’. Nel Guerre Stellari in salsa AfD, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è la senatrice ‘Voller Leiden’. Una voce narrante descrive poi i successi dei partiti di destra in Europa e nel mondo, citando anche l’Italia e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e afferma che “le persone vogliono la libertà, e la ribellione ha vinto”.