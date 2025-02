Romadailynews.it - Germania: danza Chaoyang Yingge per festeggiare il Capodanno cinese

Membri di una squadra disi esibiscono nella tradizionaledurante la fiera del tempio per la Festa di primavera a Francoforte, in, il 31 gennaio 2025. La squadra diproveniente da Shantou, nella provinciameridionale del Guangdong, ha offerto un ricco spettacolo culturale a Francoforte agli amici di tutto il mondo attraverso la loro, una forma d’arte unica che combina teatro,e arti marziali. Membri di una squadra diposano per una foto di gruppo durante la fiera del tempio per la Festa di primavera a Francoforte, in, il 31 gennaio 2025. La squadra diproveniente da Shantou, nella provinciameridionale del Guangdong, ha offerto un ricco spettacolo culturale a Francoforte agli amici di tutto il mondo attraverso la loro, una forma d’arte unica che combina teatro,e arti marziali.