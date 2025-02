Thesocialpost.it - Gemelle scomparse, è arrivata la notizia peggiore: tragedia infinita

Durante le ricerche per localizzare Eliza e Henrietta Huszti, duedi 32 anni originarie dell’Ungheria,ad Aberdeen lo scorso mese, sono stati rinvenuti i cadaveri di due donne. Lo riporta il Guardian, specificando che i corpi non sono ancora stati ufficialmente identificati. Tuttavia, la polizia britannica ha già informato i familiari delle sorelle, non smentendo l’ipotesi di un doppio suicidio, ventilata dalla stampa.Gli ultimi avvistamentiLe due donne erano state viste per l’ultima volta il 7 gennaio, catturate dalle telecamere di sorveglianza mentre si dirigevano verso un sentiero lungo il fiume a Aberdeen, nelle prime ore del mattino.I ritrovamentiIl primo corpo è stato recuperato ieri mattina, verso le 8, dal fiume che attraversa la città. Il secondo è stato rinvenuto la sera stessa, intorno alle 21:05, nelle vicinanze del Victoria Bridge.