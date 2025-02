Napolipiu.com - GAZZETTA: Garnacho-Napoli, trattativa saltata per una richiesta

Leggi su Napolipiu.com

per una">Secondo quanto riporta Ladello Sport, non è stato solo il prezzo del cartellino a far saltare la. Ildice no alle richieste folli di Alejandro. Secondo quanto rivela Ladello Sport, dietro il raffreddamento dellanon c’è solo la valutazione del Manchester United, ma unache ha fatto sobbalzare De Laurentiis dalla sedia: 5 milioni netti di ingaggio.Una pretesa che fotografa perfettamente la follia del calcio inglese, dove anche giovani promesse si sentono in diritto di chiedere stipendi da top player affermato. Il, fedele alla sua politica di sostenibilità che l’ha reso modello in Europa, ha immediatamente alzato il muro.Dopo settimane di lavoro diplomatico con i Red Devils, lasi è arenata non tanto sul prezzo del cartellino, quanto sulle richieste economiche del giocatore, ritenute completamente fuori mercato dalla dirigenza azzurra.