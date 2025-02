Lapresse.it - Gaza, rilasciati altri due ostaggi israeliani di Hamas

Secondo una ong palestinese nella giornata di sabato Israele deve liberare 183 prigionieri.ha reso noto i nomi dei treche saranno liberati nella giornata di sabato nell’ambito dell’accordo con Israele sul cessate il fuoco: Ofer Calderon, Keith Siegel e Yarden Bibas. Giovedì è stata una giornata di scambi ma anche di tensioni.ha liberato a Khan Younis tree 5 thailandesi. Il governo di Tel Aviv si è infuriato per il caos e la ressa in mezzo alle quali sono avvenute le liberazioni. Le immagini rilanciate dalle tv mostrano la ressa di miliziani e civili intorno al convoglio, urla e fischi: il premier israeliano Netanyahu le ha definite “immagini sconvolgenti”. IN AGGIORNAMENTOCroce Rossa a Khan Younis per rilascioI veicoli della Croce Rossa sono arrivati al luogo della consegna degliallestito daa Khan Younis, nel sud della Striscia di