Lapresse.it - Gaza, l’abbraccio commosso tra l’ostaggio Yarden Bibas e i familiari

Leggi su Lapresse.it

israeliano, rilasciato da Hamas sabato mattina, ha rivisto il padre e la sorella dopo 15 mesi di prigionia. I tre si sono abbracciati tra le lacrime in una base militare israeliana a Reim, nel sud di Israele, ore dopo essere stato consegnato da Hamas alla Croce Rossa a Khan Younis. Il 35enne è stato rapito con la moglie e i due figli piccoli, di cui non si hanno più notizie, ed è stato liberato insieme a un altro ostaggio, Ofer Calderon, 54 anni, nell’ambito dell’ultimo scambio previsto dall’attuale accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. L’americano-israeliano Keith Siegel, 65 anni, è stato consegnato alla Croce Rossa in una consegna separata aCity. I tre facevano parte degli ostaggi rapiti durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.