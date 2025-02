Tpi.it - Gaza: Hamas libera altri 3 ostaggi israeliani. Riapre il valico di Rafah con l’Egitto

hato oggi, 1° febbraio 2025,trenell’ambito dell’accordo per il cessate il fuoco raggiunto con Israele a, dove per la prima volta in oltre 15 mesiildi, tra il sud della Striscia e.Gliti, la cui lista era stata consegnata ieri daa Israele, rispondono al nome di Yarden Bibas, 35 anni, Keith Siegel, 65, e Ofer Calderon, 54. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha fatto sapere che “sono in buone condizioni”. In cambio, entro sera, Israele dovrebbere 183 prigionieri palestinesi nell’ambito del quarto scambio organizzato finora dall’inizio della tregua.Bibas e Calderon, consegnati alla Croce Rossa a Khan Younis, nel sud di, sono poi stati accolti ??in una struttura delle forze armate israeliane (Idf) nei pressi della comunità di confine di Re’im, dopo essere stati scortati fuori dalla Striscia dalle truppe dello Stato ebraico.