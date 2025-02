Quotidiano.net - Gaza, gli ostaggi Yarden Bibas e Ofer Calderon liberi: l’incontro con le famiglie

Roma, 1 febbraio 2025 – Dopo 484 giorni di prigionia nella Striscia die Keith Schmonsel Segal tornano, nell'ambito del quarto scambio-detenuti previsto dall'accordo di cessate il fuoco ae Kalderon sono già arrivati in Israele. Rilasciati in mattinata da Hamas a Khan Yunis, i due sono stati scortati fuori dalla Striscia didall'esercito israeliano (Idf), dopo essere stati consegnati loro dalla Croce Rossa. Le Idf li stanno portando in una struttura vicina al confine per un primo controllo fisico e mentale e per incontrare i familiari. Il terzoo, Keith Siegel (cittadino statunitense) dovrebbe essere liberato a breve nella zona del porto diCity. Dal canto suo Israele scarcererà 183 detenuti palestinesi. Lo ha reso noto all'Afp Amani Sarahneh, dell'ong Club des Prisonniers, spiegando che inizialmente era previsto il rilascio di 90 detenuti.