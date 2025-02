Lapresse.it - Gaza, 50 bimbi palestinesi malati e feriti attraversano il valico di Rafah

Leggi su Lapresse.it

Ildiè stato aperto oggi per la prima volta, dopo quasi nove mesi, per permettere l’evacuazione dei. Un gruppo di 50 bambini ha attraversato il confine tra la Striscia die l’Egitto, trasportati sulle ambulanze. Ad accompagnarli c’erano circa 60 familiari. Mohammed Zaqout, direttore degli ospedali del ministero della Sanità di, ha affermato che più di 6mila pazienti sono pronti per essere evacuati all’estero e più di 12mila hanno urgente bisogno di cure.