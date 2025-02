Ilrestodelcarlino.it - Gattatico, studenti a lezioni di legalità dai carabinieri

(Reggio Emilia), 1 febbraio 2025 – Ormai da oltre due mesi idisvolgonodinelle scuole del paese, nell’ambito di un progetto dell’Arma. Il comandante della caserma, Danilo Bianchi, ha concluso i vari incontri l’altra mattina alle scuole elementari, con gli alunni di Praticello. Tra i temi affrontati anche il rispetto delle regole, in ogni luogo, da casa a scuola come al parco con gli amici. Sono stati dati consigli su come muoversi nella società moderna prestando attenzione ai social e a internet. Il luogotenente Bianchi, con un linguaggio adatto ai bambini, ha parlato loro delle problematiche giovanili più ricorrenti: bullismo, educazione stradale, atti di vandalismo. Si è parlato con i bambini del corretto comportamento da tenere quando si è per strada, a piedi, in bici o in monopattino, dell’importanza dall'allacciare la cintura in auto.