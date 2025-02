Rompipallone.it - Gasperini su tutte le furie, salta il colpo in attacco: trattativa in chiusura

Leggi su Rompipallone.it

è sule: in casa Atalanta èto ilin, laè into il passaggio del turno diretto agli ottavi di finale, l’Atalanta dovrà passare per i playoff – dove affronterà il Club Brugge – per strappare il pass per gli ottavi di finale. Tra i vari nomi accostati alla Dea nelle ultime settimane, c’è stato quello di Rayan Cherki dell’Olympique Lione.Viste le titubanze del giocatore – i cui procuratori avrebbero voluto ricche commissioni -, il club orobico ha deciso di virare su Daniel Maldini per colmare la lacuna lasciata dall’infortunio di Lookman che ne avrà per circa tre settimane. La pista Cherki, dunque, è definitivamente naufragata: firmerà per un top club europeo.Mercato Atalanta, niente Cherki: firmerà per un top club europeoSecondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, Rayan Cherki è molto vicino a un trasferimento al Borussia Dortmund.