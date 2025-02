Bergamonews.it - Gasperini recrimina per il mancato rigore: “Non si capisce più chi è l’arbitro che decide”

Bergamo. Rammarico per il risultato, ma anche per una gestione arbitrale ritenuta quantomeno discutibile. Gian Pierodopo l’1-1 dell’Atalanta contro il Torino concentra le sue parole sulla “questione di centimetri” che ha fatto la differenza, ma anche di metro arbitrale dal suo punto di vista, riferendosi al fallo di mano di Saul Coco dopo dieci minuti, che tocca con il braccio largo dentro l’area un tiro di Djimsiti.Le parole diin conferenza stampaLa prestazione e gli episodi – “Sempre una questione di centimetri: difficilmente si vedono partite così dominate sotto tutti gli aspetti, è vero che oggi avevamo tanti centrocampisti di inserimento in attacco e ci èlo spunto. C’è un altro, ci hanno tolto un gol, usciamo con rammarico”.La rosa che si accorcia – “Siamo contati in difesa per gli infortuni che abbiamo avuto, anche in attacco siamo sempre stati molto tirati e non è facile giocando tante partite essere sempre al meglio, ora con Maldini avremo un giocatore in più, è andato via Zaniolo, siamo gli stessi numericamente”.