Ilgiorno.it - Galeoni e sirene, giochi e tv per accogliere i piccoli pazienti

Leggi su Ilgiorno.it

Tommaso “il pirata buono“ purtroppo non c’è più, ma entro la prossima settimana, la saletta del pronto soccorso del San Matteo, dedicata ai bambini che accedono al reparto di traumatologia pediatrica, lo ricorderà: sarà decorata tutta a tema marino, cone vari abitanti degli abissi. Sono iniziati mercoledì, infatti, i lavori di rifacimento di uno spazio destinato ai, anche se non a portata di bambino: soltanto un televisore era presente, nessun gioco per intrattenere chi doveva rimanere in osservazione per 8 o 9 ore. L’associazione My Life ha così pensato d’intervenire e un anno fa ha lanciato una raccolta fondi a cui hanno risposto diversi sostenitori che hanno donato alcune migliaia di euro. Con quei soldi sono state ritinteggiate le pareti e ieri notte ha iniziato a operare un decoratore che, con le bombolette spray, dipingerà i muri.