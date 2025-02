Future Stars in FC 25 | Endrick Šeško e altri talenti emergenti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – EA Sports FC 25 ha dato il via alla promozione, celebrando i giovanidel calcio mondiale con speciali oggetti in-game che riflettono il loro potenziale futuro. Questa iniziativa, che durerà due settimane, mette in risalto i calciatori under 23 che si sono già distinti con prestazioni eccezionali e che sono .