Furti nel Salento, rubano una borsa ma la tecnologia li inchioda. Arrestati in due

Dopo le clamorose rapine registrate nelle ore scorse, ancoranel. Nella serata di ieri, infatti, i Carabinieri della Stazione di Nardò, in sinergia con i colleghi della Stazione di Galatone, hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini tunisini, residenti a Nardò e regolari sul territorio nazionale. L’operazione è stata avviata a seguito di un finestrino rotto di un’auto avvenuto a Galatone, dove una donna ha denunciato il furto di unacontenente auricolari Apple AirPods da un’utilitaria parcheggiata in pubblica via. Grazie a tempestivi approfondimenti investigativi e all’uso di tecniche di geolocalizzazione, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare lae gli auricolari all’interno di un’abitazione di Nardò, dove risiedevano glinel, il materiale ritrovato in casaI militari dell’Arma, attraverso un’operazione coordinata e professionale, sono entrati nell’abitazione, rinvenendo non solo lae gli auricolari rubati, ma anche cinque orologi e vari monili preziosi, presumibilmente provenienti da altrinel