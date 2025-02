Calciomercato.it - Furioso Gasperini, lite in diretta tv: “Non fare il furbo”

Il tecnico dell’Atalanta è un’autentica furia contro il giornalista a Dazn: risposta molto netta e duraUn pareggio che conferma il periodo non ottimo dell’Atalanta, aggravato da infortuni a grappoli per la squadra di. Contro il Torino finisce 1-1 ma il tecnico nerazzurro si lamenta molto delle decisioni arbitrali.intv: “Nonil” – Calciomercato.itAl centro delle polemiche il gol annullato a Bellanova per un tocco di mano e un rigore, per un altro fallo di mano, non assegnato alla Dea. Una decisione che non va giù ache insi scaglia anche contro il giornalista di Dazn. È una furia l’allenatore che se la prende quando gli viene posta la domanda sull’episodio che lo ha fatto più arrabbiare: “Lo state facendo vedere (l’episodio che lo ha fatto arrabbiare, ndr), nonil– dice al giornalista di Dazn-, la stai guardando, la stai mandando in onda.