Funzionari precari in sciopero ma l'effetto paralisi va a vuoto

dell’Ufficio per il Processo hanno scioperato ieri anche al Tribunale di Monza per chiedere l’assunzione a tempo indeterminato. Ma la loro astensione non ha paralizzato le udienze, dove a fare da assistenti in aula sono stati ‘precettati’ i colleghi con contratto stabile della cancelleria. Questi lavoratori sono stati assunti a tempo determinato con i fondi del Pnrr e ora chiedono la stabilizzazione. "Significa riconoscimento del diritto al lavoro per ie rilancio del sistema Giustizia - sostengono questi dipendenti anomali, una settantina a Monza - La preoccupazione per l’incertezza del nostro futuro sta lasciando il posto alla rabbia per l’insensatezza delle scelte del Governo che vuole dilapidare il patrimonio professionale reclutato grazie al Pnrr e a riportare la giustizia in Italia esattamente a come stava prima dell’enorme lavoro di smaltimento dell’arretrato.