Sololaroma.it - Fulham su Celik, offerto il prestito con obbligo di riscatto: palla a Ranieri

Weekend decisamente frenetico per la Roma, che deve necessariamente dividersi su più fronti.tiene la concentrazione dei suoi sul campo, in cerca delle mosse anti Napoli per uscire dall’Olimpico, domenica sera alle 20:45, con un risultato positivo. Sul mercato siamo nelle ore decisive, con Ghisolfi impegnato tanto in entrata quanto in uscita. Una notizia nuova di zecca, sotto questo secondo punto di vista c’è, e la lancia direttamente Fabrizio Romano: ilvuole Zeki.Non un semplice interessamento come spiega l’esperto di mercato, visto il poco tempo a disposizione, ma una vera e propria offerta incondi, una formula assolutamente valutabile visto che garantirebbe alla Roma un entrata pressoché certa. Lapassa ora ae al club, che dovranno valutare pro e contro circa l’addio del turco, e va da se che tale decisione si intreccerà con le possibili entrate delle ultime ore.