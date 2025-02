Laspunta.it - Frosinone, ora pure il caos dei pali della luce

Non bastano i problemi in cui la città versa, stretta tra lavori che, a detta del sindaco, finiranno tra tre anni allo Scalo, smog, PM10, ciclabili inservibili, cittadini esasperati, ora c’èil.Un problema evidenziato da circa un anno, a cui nessuno degli amministratori aveva dato risposte ai vari quesiti sollevati dai banchi dell’opposizione, soprattutto da parte del consigliere Anselmo Pizzutelli.C’è mancato che per poco non si sfiorasse la tragedia ed ecco che anche idiventano un altro problema. Dopo la caduta del palo in via Fosse Ardeatine è saltato fuori che la società che gestisce il servizio incassa dal comune 1 milione e 200 mila euro l’anno per un servizio, a dir poco, scadente.Esce fuori che sono state fatte pec, solleciti e diffide, chieste relazioni puntuali, ma guarda caso solo dopo che uno deiè caduto.