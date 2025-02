Ilgiorno.it - Frode fiscale: maxi sequestro e 5 denunce

Cessioni anomale e strani “movimenti” con gli immobili di proprietà, venduti due volte in pochi mesi a società intestate a dei prestanome. È il punto di partenza di un’indagine della Guardia di Finanza (gruppo di Brescia) che ha fatto scattare cinquee ildi beni per oltre due milioni e duecentomila euro. Sotto la lente delle Fiamme gialle è finita una società cinese operante nel settore dell’abbigliamento all’ingrosso. L’azienda in questione infatti mesi fa si era vista notificare cartelle esattoriali per un importo di oltre due milioni e mezzo di euro emesse a fronte del mancato pagamento di precedenti accertamenti e contestazioni. Indagando sulla società in questione, sono venute alla luce due cessioni ravvicinate dei principali asset, costituiti da un complesso immobiliare del valore di oltre due milioni e duecentomila euro, a ditte intestate a soggetti di comodo.