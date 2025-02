Lapresse.it - Fratelli d’Italia, Arianna Meloni: “Aiutiamo Giorgia a portare l’anello del potere”. Santanchè: “Avanti uniti”

Leggi su Lapresse.it

Lo scontro con la magistratura per il caso Almasri e la gestione dei migranti dopo il nuovo stop ai trasferimenti in Albania, l’orgoglio per i risultati centrati nei due anni di governo a guida, e sullo sfondo il caso legato alla delicata posizione della ministra del Turismo Daniela, che si presenta come da programma ma senza parlare.fa quadrato in occasione della direzione nazionale del partito tenutasi al centro congressi ‘Roma Eventi’, nei pressi di piazza di Spagna.cita ‘Il Signore degli Anelli’A chiudere le quattro ore di dibattito è il capo della segreteria politica,, che dal palco invita tutti alla responsabilità e a stare vicino alla sorella premier, “una grande donna che ha messo gli italiani prima della sua famiglia e di sé stessa”.