Francesca Michielin rinasce a Sanremo 2025 | Con ‘Fango in Paradiso’ mi sento di nuovo viva

L’edizionedel Festival divede il ritorno tra i Big di, in gara con il brano Fango in Paradiso. A nove anni dalla prima volta all’Ariston con Nessun grado di separazione che la portò all’Eurovision Song Contest, la giovane cantautrice calca nuovamente il palco musicale più osservato della tv italiana dopo la partecipazione nel 2021 in coppia con Fedez e nel 2022 nel ruolo di direttrice d’orchestra. E ilpromette di essere davvero speciale perche, alla vigilia della partenza per la kermesse, ha voluto celebrare i primi dieci anni de L’amore esiste pubblicandone la versione reloaded prodotta da okgiorgio.Terza volta al festival, nove anni dopo il debutto su quel palco. Chevedremo?All’epoca avevo 20 anni, quasi 21, e ora invece ne ho quasi 30 e li festeggerò con un momento speciale a cui stiamo ancora lavorando.