Isaechia.it - Francesca Michielin a Sanremo dopo l’intervento al rene: “Ho rischiato grosso, ce ne siamo accorti per un soffio”

Leggi su Isaechia.it

Tra circa dieci giorni prenderà il via la nuova edizione del Festival di, condotta da Carlo Conti, che si preannuncia ricca di colpi di scena, tra il ritiro di Emis Killa (QUI per leggere i motivi) e i tradimenti di Fedez a Chiara Ferragni (QUI tutti gli sviluppi).Tra coloro che prenderanno parte alla kermesse canora c’è ancheche alle pagine del Corriere ha raccontato come vive questo ritorno alla musicail difficile anno vissuto dal punto di vista della salute.Per prima cosa,ha spiegato come è nato il pezzo che porta in gara aè intitolato Fango in paradiso:Non solo ritorno a fare finalmente musica, ma torno con la mia canzone più fisica e viscerale, faccio proprio fatica nel cantarla. Secondo me è successo anche perché ho fatto questo intervento molto importante e ho vissuto un anno di cui adesso rido, ma che ho ribattezzato l’anno del disagio.