Anteprima24.it - FOTO/ Napoli, albero sradicato e lasciato in strada all’Arenella: “Sos ignorato da 5 giorni”

Tempo di lettura: < 1 minutodalla sua fossetta, messa in sicurezza, e depositato vari metri più avanti, in un’aiuola accanto all’entrata della metropolitana di piazza Medaglie d’oro. Succede ad un alberello, piantato da poco in via Niutta. Fuori dal terreno, si teme possa morire a breve. Un appello a salvarlo viene da Antonio Pariante, presidente del comitato Portosalvo. “L’abbiamo segnalato 5fa al servizio verde del Comune di– denuncia – ma nessuno è mai intervenuto”. Si ignora a quale destino vada in contro l’. Ma alcuni cittadini sono preoccupati. È una storia minima magari, ma emblematica. E ogniè un’oasi di salute, pagata con soldi pubblici. “Tutto questo – osserva Pariante – a pochi passi dal Parco Mascagna, dove stamattina si è celebrata la riapertura in pompa magna con tutte le autorità“.