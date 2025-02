Anteprima24.it - FOTO/ Camion perde ecoballe, ciclista travolto e ucciso

Tempo di lettura: < 1 minutoTragico incidente questa mattina in via Fra’ Generoso, a Salerno. Unin transito ha perso parte del carico diche haun gruppo di ciclisti sulla corsia opposta. Immediato l’arrivo dei soccorritori: Vigili del Fuoco, 118, Polizia di Stato e Municipale. I caschi rossi sono intervenuti anche con un’autogru per sollevare il carico, ma purtroppo per uno dei malcapitati non c’è stato nulla da fare. L’uomo, nativo di Caserta, aveva 49 anni.anche un altroche è in condizioni gravi. Ancora in atto le operazioni. Strada momentaneamente chiusa al transito.L'articoloproviene da Anteprima24.it.