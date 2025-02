Anteprima24.it - FOTO/ Antica Dogana, si accelera per il restauro: visita al cantiere

Tempo di lettura: 2 minutiContinua ildell’di Avellino. Uno dei simboli del capoluogo irpino. Nella mattinata laalcon tappa prima alla Chiesa del Carmine. Presente l’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Avellino, Laura Nargi insieme alll’Ordine degli Architetti con il presidente provinciale Erminio Petecca e il direttore artistico Giovanni Multari, architetto progettista e capogruppo RTP dei lavori alla. L’obiettivo è completare i lavori per l’estate. “Potremmo dire che è una giornata particolare. Vedere i lavori procedere con una certa celerità è per noi motivo di gioia ed entusiasmo, rafforzando la volontà di seguire da vicino lo stato di avanzamento del progetto – afferma Petecca – Laè il monumento più importante della nostra città e il contributo degli architetti sarà prezioso per la gestione futura.