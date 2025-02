Forza Italia presenta a Napoli la legge sulle botteghe storiche

Leggi su Ildenaro.it

“Valorizzare il passato per costruire il futuro”. Con questo slogan,hato ala. “Abbiamo un problema di trasformazione del commercio – ha detto il capogruppo dial Senato, Maurizio Gasparri – così come dei centri storici delle città. Siamo di fronte ad una dequalificazione, ad una concorrenza del commercio elettronico che sta creando grosse difficoltà. La qualità vincerà ogni sfida. L’attività commerciale ha una fisicità dalla quale non si sfugge”. “Lo scopo – ha spiegato Gasparri – è migliorare la regolamentazione che in alcune città e regioni già ci sono, lastabilisce una serie di tutele e propone maggiore attenzione delle autorità comunali e regionali. Bisogna mettere a sistema una serie di tutele per le attivitàdi eccellenza, dove l’elemento della continuità familiare sia una caratteristica”.