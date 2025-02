Sport.quotidiano.net - Fortitudo, con Vigevano attese scintille nonostante le assenze

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 1 febbraio 2025 -per la settima perla consecutiva e continuare la scalata al vertice,per provare a rialzare la testa e fare un passo verso zone più tranquilli. Per motivi diametralmente diversi il confronto in programma domenica sera alle 18 al PalaDozza è importante sia per la Flats Service che per la formazione lombarda. Sulla carta tra unalanciatissima e unche zoppica e che dovrebbe fare a meno tra gli altri di uno straniero, sembra in effetti non esserci partita, ma attenzione perché l’A2 ha dimostrato di essere un campionato dove le insidie sono dietro ad ogni angolo. Se vogliamo a mettere ancor più pepe alla sfida, oltre alla rivalità tra le tifoserie c’è anche il confronto a distanza tra le due panchine. All’andata Caja e il dirimpettaio Pansa si scambiano qualcosa di più di qualche frecciatina durante e dopo la sfida (tenutasi l’1 dicembre e terminata 71-78 per la Effe), tanto che per entrambi arrivò una giornata di squalifica, domenica c’è la curiosità di vederli di nuovo l’uno di fronte all’altro.