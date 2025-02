Lortica.it - Forse era un angelo

Leggi su Lortica.it

Chi è mai stato a Massafra, in Portogallo, sa che nella piazza di fronte alla chiesa e al palazzo si trovano solo un bar e, dall’altro lato, la caserma dei pompieri (bombeiros). Non c’erano alberghi né locande. Era una giornata ventosa, spazzata dal freddo alito dell’Atlantico, e il paese sembrava abbandonato. Solo nel bar trovammo gente del posto, che ci indicò un vecchio albergo dove, anni prima, i fedeli venivano a venerare un’immagine sacra che, si diceva, non faceva più miracoli. Se mai ne aveva fatti.Scoprimmo poi che il paese si era trasferito più a valle, al riparo dietro la collina, primo baluardo contro i venti impetuosi da ovest. Grazie a un guardiano, riuscimmo a entrare nell’ex hotel abbandonato: calcinacci, polvere, vetri rotti, senza luce né acqua. Ma almeno offriva riparo.