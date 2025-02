Formula Uno | i due Re della Ferrari si contendono lo stesso trono

Leggi su .com

Life&People.it È stato un fulmine nel cielo sereno1. L’annuncio dell’arrivo di Lewis Hamilton inha scosso le fondamenta del Circus. Il sette volte campione del mondo che abbraccia il Cavallino Rampante: un terremoto sportivo che ha fatto vibrare i social e lasciato il paddock in uno stato di incredulità. Mai prima d’ora un trasferimento aveva suscitato tanto clamore, unendo lo stupore dei tifosi alla sacralità di un matrimonio atteso per anni. La sfidaLeclerc-Hamilton si preannuncia come il duello del secolo, dove due titani si contenderanno lorosso.Numeri da leggenda tra esperienza e talentoI numeri non sanno mentire: il titano Lewis Hamilton sfoggia sette impressionanti titoli mondiali e 103 vittorie in1. Charles Leclerc, da parte sua, conferma di avere la stoffa del campione con le 5 vittorie e i 23 podi collezionati dall’epoca del debutto in, nel 2019.