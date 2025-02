Sport.quotidiano.net - Forlimpopoli, PalaVending conteso: "Non serve soltanto ai Baskérs"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il basket forlimpopolese cerca casa e ha chiesto di avere in esclusiva il, sia per avere una struttuta tutta sua da adeguare per la (si spera) prossima promozione in serie B, sia per dare un unico luogo a un movimento che conta circa 150 ragazzi e bambini. A porre qualche vistoso paletto a questa richiesta, che il presidente deiCristopher Gardelli ha inoltrato all’amministrazione comunale, ci pensa l’indomani la pallavolo artusiana, nella fattispecie l’associazione sportiva Rainbow, per voce del proprio presidente Raffaele Matulli, anche lui tramite una missiva inviata alla sindaca Garavini e alla dirigente scolastica del locale Istituto comprensivo. Questo "perché il Vending, così com’è – precisa Matulli – è stato realizzato proprio per dare una palestra alla scuola media, collegata a esso grazie a un tunnel coperto.