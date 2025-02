Sport.quotidiano.net - Forlì, stavolta è un vero big match. Tau forte in tutto e rinforzato

Finalmente un big, e letteralmente in ottica primo posto, allo stadio Morgagni. Domani alle 14.30 ilattende infatti la visita del Tau Altopascio: il terzo incomodo, la squadra che che assieme al Ravenna e ai galletti viaggia a gonfie vele in testa alla classifica con la bellezza di 48 punti in 21 giornate. Per ritrovare una partita coi biancorossi protagonisti in una eventuale ‘fuga per la vittoria’ è necessario risalire agli storici duelli in particolare con Fano, Carpi e Ravenna nei quali i galletti si giocavano il successo finale. Il Tau arriva adopo aver superato un improvviso periodo opaco piazzando quattro vittorie consecutive, l’ultima domenica scorsa con la Zenith Prato (1-0). La squadra lucchese era stata protagonista di una partenza monstre che l’aveva lanciata solitaria al comando con 8 vittorie su 8.