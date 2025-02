Glieroidelcalcio.com - “Football, passion & shirts”: le maglie che raccontano la passione dell’Avv. Camaggio

Leggi su Glieroidelcalcio.com

L’intervista all’Avv. RenatoHa iniziato a collezionare in tempi in cui il collezionismo calcistico era guidato dalla sola e profondae per il calcio. L’Avv. Renatoci porta alla scoperta della sua collezione, tra amore per lee aneddoti speciali: ecco gli aneddoti raccontati in quest’intervista.Quando lo raggiungo telefonicamente, mi dimostra subito una grande cordialità, unita alla voglia di descrivere la sua immensa collezione. Da buon collezionista, naturalmente, ho già spulciato minuziosamente il suo bellissimo sito internet, pregustando una interessantissima chiacchierata sui quei cimeli che descrivono il suo grande amore per il calcio .Avvocato, ci racconti un pò di lei? “Sono un avvocato che esercita a Salerno, con quasi 35 anni di professione alle spalle.