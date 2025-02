Fonti Interni | su migranti si va avanti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.00 Sul tema immigrazione e sulle procedure accelerate in frontiera e centri di trattenimento, l'Italia sta sviluppando "una giurisprudenza che appare di corto respiro e destinata a essere superata dagli eventi". Questo,spiegano ledel Viminale che lo rilevano, perché il "sistema è già previsto dal nuovo Patto Ue sull'immigrazione, in vigore al più tardi nel 2026"."Modello Albania largamente condiviso","il governo va" Eppure "le Corti di Appello scelgono di rinviare alla Corte di giustizia europea,sostanzialmente per prendere tempo"