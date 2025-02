Ilfattoquotidiano.it - Follia ultras, treno in corsa con i tifosi del Venezia assaltato a Udine da supporter di Udinese e Salisburgo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ancora un episodio che mostra ladegli. Un gruppo di una cinquantina didell’se, spalleggiati da numerosidel, hannoildiretto ache riportava a casa i circa 1200della squadra cittadina. È accaduto alla stazione di Basiliano () alle 18.09 dopo la fine della partita disputata al Bluenergy stadium terminata 3 a 2 per l’se. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Idelerano stati scortati dalle forze dell’ordine dallo stadio alla stazione di. I tafferugli sono durati pochi minuti perché è arrivato l’elicottero della Polizia assieme a numerosi equipaggi. Per fermare ilin, glidise e– giunti appositamente per dare manforte ai friulani, con cui sono gemellati – hanno rischiato di essere travolti dal convoglio.