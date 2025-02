Lanazione.it - Firenze, nel Villaggio Novoli-Senior Housing aprono ambulatori medici per i cittadini

, 1 febbraio 2025. Aldi via Baraccaglidella Rete Pas: servizio accessibile agli inquilini, ma aperto a tutti i fiorentini. E' uno dei servizi aggiuntivi offerti da, progetto innovativo realizzato grazie alla collaborazione tra il Consorzio Fabrica, il Consorzio Co&So, la cooperativa Il Girasole e il contributo della Fondazione CR. Servizi offerti dal nuovoo Nel nuovoo, che si trova al piano terra di, gli anziani che vivono nel complesso residenziale potranno usufruire gratuitamente di alcuni pacchetti di prevenzione pensati per la terza età e di sedute settimanali di ginnastica dolce collettiva. Ipotranno accedere a esami, visite ed accertamenti diagnostici in convenzione con il Sistema Sanitario nazionale (attraverso il Cup, dalla primavera) o privatamente a prezzi calmierati e tempi di attesa contenuti, come nelle altre sedi della Fondazione Rete Pas.