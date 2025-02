Lanazione.it - Firenze, Filippo Timi e il suo ‘Amleto’ in scena alla Pergola

, 1 febbraio 2025 -chiude al Teatro dellala tournée sold out in tutta Italia della nuova edizione del suo spettacolo cult Amleto (al quadrato). A 15 anni dal debutto assoluto e a 12 anni dal debutto a, dal 4 al 9 febbraioriprende in mano Amleto di William Shakespeare e con Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Lietti e Gabriele Brunelli lo stravolge, rovescia passioni e personaggi nella stessa gabbia da circo all’interno della quale si svolge questo elogio della follia. Un gioco teatrale anarchico Lo spettacolo è molto più di una rivisitazione della tragedia shakespeariana: è un gioco teatrale anarchico, una miscela esplosiva di comicità surreale e dramma intimo, dove la follia creativa diunita alle incredibili interpretazioni degli attori, trasforma il classico shakespeariano in un cabaret esistenziale, contemporaneo e vibrante, capace di colpire, emozionare e sorprendere.