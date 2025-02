Lanazione.it - Firenze, albero piomba su due auto parcheggiate. Diversi gli interventi per il maltempo

, 1 febbraio 2025 – Paura ain piazza Savonarola nella serata di venerdì 31 gennaio. Un grosso pino è infatti caduto su duedanneggiandole in maniera grave. Accade durante la forte ondata diche ha interessato la Toscana proprio nella giornata di venerdì. Oltre 40 i millimetri di pioggia caduti in poche ore acittà. Previsioni meteoIn serata ci sono state forti precipitazioni, con i vigili del fuoco che hanno evaso almeno una ventina diper rami pericolanti e infiltrazioni d’acqua nelle case e negli scantinati. Per quanto riguarda piazza Savonarola, sono stati gli abitanti a chiamare i vigili del fuoco, dopo la paura per la grossa pianta caduta. Il comando diha fatto intervenire anche un’gru per la rimozione dell’, altometri.